Dem Kreditvermittler Dr. Klein zufolge lag der anfängliche Tilgungssatz bei Baufinanzierungen im August bei 1,92%. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerhebung des Unternehmens im Januar 2015. Außerdem ist der Eigenkapitalanteil bei Baufinanzierungen weiter gesunken. Auf Grundlage des Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung (DTB) kommentiert Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG, die aktuellen Entwicklungen am Markt für Baufinanzierungen. Alle Kennzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
