Was wäre, wenn ein Hightech-Staat im Verborgenen einen Deal schmiedet, der das globale Machtgefüge kippt - und niemand spricht darüber? Genau das ist gerade passiert. Ein bislang streng vertrauliches Abkommen zwischen einem führenden Chip-Hersteller und einer aufstrebenden Atommacht in Asien sorgt in Geheimdienstkreisen für Alarmstufe Rot - und an der Börse für eine Kursreaktion, die alles bisher Dagewesene sprengt. Eine Aktie eines US-Rohstoffunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE