Die Kernkompetenz der Nordex SE liegt in der Entwicklung, Produktion, Projektabwicklung und Wartung von Onshore-Windenergieanlagen. Der Schwerpunkt des Produktportfolios liegt auf leistungsstarken Turbinen, derzeit in der 3- bis 6+-MW-Klasse, für Märkte mit begrenztem Raumangebot und für Regionen mit eingeschränkter Netzkapazität - mit dem Ziel, die Stromgestehungskosten kontinuierlich zu senken. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.10.2025 um14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Anja Siehler, Head of IR der Nordex SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-10-01-14-00/NDX1-GR zur Verfügung gestellt





