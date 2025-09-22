London (www.anleihencheck.de) - Seit einigen Jahren ist Cash eine enorm populäre Geldanlage, so Marc Stacey, Senior Portfolio Manager für Investment Grade Credit bei RBC BlueBay Asset Management.Als sich die Zinssätze 2022-23 zu normalisieren begonnen hätten, hätten Anleger große Summen in Geldmarktfonds investiert. Kurzfristige Staatsanleihen und bargeldähnliche Wertpapiere hätten Renditen von 5% oder mehr geboten. Nach Angaben der Federal Reserve Bank of St. Louis seien Ende 2024 allein in den USA über 7 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds geparkt gewesen (Daten der Federal Reserve zum 31. Dezember 2024). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
