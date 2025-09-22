Bislang ist bidirektionales Laden, bei dem Elektroautos Strom nicht nur aufzunehmen, sondern auch zurück ins Netz oder in einen Haushalt einspeisen, in Deutschland aus regulativen Gründen kaum möglich. Das soll sich nun ändern: Die Bundesnetzagentur hat Entwürfe für entsprechende Regelungen vorgelegt, die auch neue Optionen für stationäre Stromspeicher enthalten. Mit den vor wenigen Wochen bekanntgewordenen Änderungsplänen für das Energiesteuer- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
