© Foto: Dall-EEin plötzlicher Ausverkauf erschüttert den Krypto-Markt und löst heftige Verluste bei Bitcoin, Ethereum und zahlreichen Altcoins aus.Der Kryptomarkt startet die Woche tief im roten Bereich. Massive Liquidationen von gehebelten Long-Positionen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar lösten am Montag eine Verkaufswelle aus, die vor allem kleinere Tokens hart traf. Krypto-Markt im freien Fall Aktuell notiert Ethereum bei 4.167 US-Dollar und liegt damit 6,65 Prozent im Minus. Bitcoin fällt um 2,71 Prozent auf 112.579 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung kurzzeitig bis auf 111.998 US-Dollar nachgegeben hatte. Besonders hart traf es Dogecoin, das mit einem Verlust von 10,57 Prozent auf nur noch …Den vollständigen Artikel lesen ...
