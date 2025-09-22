München (ots) -
Die Gäste:
Hendrik Wüst (CDU, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen)
Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin)
Eric T. Hansen (US-Autor)
Christian Berkel (Schauspieler und Autor)
Theo Koll (Phoenix)
Yasmine M'Barek (Die Zeit)
Über die schwarz-roten Reformpläne
Im Studio der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU).
Über den Mord an Charlie Kirk und die politische Lage in den USA
Im Gespräch die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen.
Es kommentieren: Der Schauspieler und Autor Christian Berkel, der phoenix-Moderator Theo Koll und die Journalistin der Wochenzeitung "Die Zeit" Yasmine M'Barek.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
© 2025 news aktuell