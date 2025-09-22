Die Edelmetallpreise setzen ihren Höhenflug fort. Zum Auftakt in die neue Woche erreicht der Goldpreis ein weiteres Rekordhoch bei 3.727 US$, der Silberpreis erreicht zeitgleich ein neues 14-Jahres-Hoch bei 43,78 US$. Doch hat das oft als kleiner Bruder von Gold belächelte Silber noch viel mehr Upside-Potenzial? Fed-Entscheid als Kurstreiber Der Fed-Entscheid aus der vergangenen Woche hatte an den Edelmetallmärkten zunächst für Gewinnmitnahmen gesorgt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de