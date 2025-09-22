Mehr Flexibilität, dieselben Probleme: Merz' Arbeitszeitreform wird versagen, denn sie geht an der Realität der Menschen vorbei, die er zu mehr Arbeit bewegen will. Ein Kommentar. Die Große Koalition um Bundeskanzler Friedrich Merz plant eine umfassende Arbeitszeitreform: Berufstätige sollen künftig bis zu 48 Stunden pro Woche mit bis zu maximal zwölf Stunden und 15 Minuten täglich arbeiten können, um gegebenenfalls an einem anderen Tag kürzerzutreten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
