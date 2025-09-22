Trotz Kryptomarkt-Blutbad: Früher Einstieg mit Potenzial - Snorter Token knackt 4 Millionen US-Dollar Marke

Heute erlebte der Kryptomarkt ein regelrechtes Blutbad. Bitcoin und Ethereum rutschten deutlich ab, Liquidationen im Milliardenbereich löschten unzählige Long-Positionen aus. Nur wenige Coins konnten sich dem Abwärtssog entziehen und leichte Gewinne verbuchen. Einige Analysten sehen darin keinen klassischen Crash, sondern einen Liquidity Grab und damit eine Bewegung, mit der Market Maker gezielt Liquidität einsammeln, bevor die Kurse wieder in die Gegenrichtung laufen.

Heatmap zeigt sich in dunkelm rot, Quelle: www.coinmarketcap.com

Gerade mit Blick auf den Oktober, der in der Szene längst den Spitznamen "Uptober" trägt, bleibt die Hoffnung auf eine beginnende Altcoin Season bestehen. Trader scannen schon jetzt verstärkt nach Projekten, die sich nach dieser Bereinigung als nächste Gewinner herauskristallisieren könnten.

Telegram Trading: Meilenstein und jede Menge Features

Der Solana-basierte Trading-Bot Snorter Token ($SNORT) hat es nun endlich erreicht: In seinem Vorverkauf wurde die Marke von 4 Millionen US-Dollar überschritten. Parallel dazu rollt das Team eine Reihe von Updates aus, die den Funktionsumfang massiv erweitern und das Projekt als ernsthafte Alternative zu etablierten Telegram-Bots wie Banana Gun oder Maestro ins Spiel bringen.

Snorter ist nativ auf Solana aufgebaut und profitiert damit von niedrigeren Kosten und deutlich schnelleren Transaktionen als Ethereum-basierte Konkurrenten. Das Herzstück bleibt die Fähigkeit, neue Token schon in der Entstehungsphase zu identifizieren. Über dedizierte RPC-Endpunkte, private Datenleitungen direkt in die Blockchain, erkennt das System frische Liquidität, Wallet-Bewegungen und neue Smart Contracts, noch bevor diese öffentlich sichtbar werden. Daraus ergibt sich ein Vorteil für Trader: Sub-sekundenschnelle Swaps direkt in Telegram, lange bevor der Markt aufmerksam wird.

Unzählige Features sollen ihn an die erste Stelle bringen, Quelle: https://snortertoken.com/

Bisher lag der Fokus stark auf Raydium, Solanas bekanntestem DEX. Seit Ende August plant Snorter aber auch , sich mit Pump.fun und PumpSwap zu verbinden. Damit werden zwei der größten Launchpads für Memecoins mit in den Funktionsumfang geholt.

Neue Features im Rollout

Neben der DEX-Erweiterung setzt das Team auf Automatisierung. Ein intelligentes Trading-System überwacht Märkte in Echtzeit, setzt Käufe und Verkäufe bei definierten Zielen und sendet sofortige Benachrichtigungen. Auch das Copy-Trading wurde verbessert: Wallet-Mirroring läuft schneller und zuverlässiger, sodass Top-Trader nahezu 1:1 verfolgt werden können.

Am 11. September legte das Entwicklerteam mit dem 7. Update noch einmal nach: Withdrawals befinden sich aktuell in der Testphase, inklusive neuer Sicherheitsprüfungen und Gebührenkalkulationen. Parallel wird an der Zuverlässigkeit gearbeitet - Failover-Systeme und optimierte Transaktionsabwicklung sollen Ausfälle verhindern. Damit geht Snorter über reine Geschwindigkeit hinaus und setzt auf Stabilität, die im Krypto-Handel oft über Gewinn oder Verlust entscheidet.

Regelmäßig werden die Nutzer über die Updates auf dem Stand gehalten, Quelle: https://snortertoken.com/de/updates

Warum Trader auf 30x hoffen

Snorter will die Transformation vom Konzept zu einem funktionierenden Produkt schaffen. Für Kleinanleger eröffnet sich damit ein Zugang zu Mechanismen, die sonst professionellen Marktteilnehmern vorbehalten sind. SNORT dient als zentrales Element des Ökosystems: Der Trading Bot nimmt mit vielen Automationen und neuartiger Technologie Arbeit ab, die Halter profitieren von reduzierten Gebühren ab 0,85 Prozent, Governance-Rechten, Staking-Rewards und exklusiven Features.

Kein Wunder also, dass Analysten bereits von einer 30-fachen Rendite beim Launch sprechen. Das Interesse im Presale ist entsprechend groß, bei anhaltendem Trend könnte schon bald die nächste Million für die Projektfinanzierung und den Start des nativen Token eingesammelt sein. Mit jedem weiteren Update rückt das Projekt näher an seine etablierten Rivalen heran und könnte diese langfristig sogar überholen. Für Anleger bleibt allerdings auch das Risiko eines Meemcoins bestehen, weshalb eine umfangreiche Analyse vor dem Kauf dringend empfohlen wird.

Einstieg in den Presale

Aktuell liegt der Preis je SNORT-Token noch bei 0,1051 US-Dollar, allerdings nur mehr für gut 20 Stunden. Gekauft werden kann direkt über die Projektseite, zahlbar mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte. Für die sichere Abwicklung empfiehlt sich ein Wallet über WalletConnect zu verbinden, etwa die App Best Wallet, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist.

Gerade im Memecoin-Sektor bietet Snorter eine Mischung aus Schnelligkeit, Automatisierung und Sicherheit, die viele Trader bislang vermisst haben. Sollte das Team den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen, könnte $SNORT nicht nur als günstiger Einstiegs-Token gelten, sondern sich zu einem echten Schwergewicht entwickeln.

Hier SNORTER Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.