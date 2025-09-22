Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management bringt mit dem Erste Laufzeitfonds 2029 ein neues Produkt dieser Gattung auf den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds (ISIN AT0000A3MUH2/ WKN nicht bekannt) setze auf einen breit gestreuten Mix aus Unternehmensanleihen mit einer erwarteten Startrendite von drei bis vier Prozent (vor Kosten, abhängig vom Marktumfeld zum Fondsstart). Die Zeichnungsfrist laufe bis 20. Oktober 2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
