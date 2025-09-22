© Foto: adobe.stock.com

Gold bewegt sich spektakulär und sprengt die Erwartungen. Jetzt kletterte der Goldpreis je Feinunze über eine magische Marke und auf ein neues All-Time-High. Hält der Kurs? Gold erreicht am Montag ein neues Rekordhoch. Gestützt wird die Rallye aufgrund gestiegener Erwartungen der Anleger an einen eher lockeren Zinssenkungspfad der Federal Reserve (Fed). Wichtige Inflationsdaten kommen noch im Laufe der Woche. Der Spotpreis für Gold stieg um 1,1 Prozent auf 3.723,81 US-Dollar je Feinunze, nachdem er zuvor mit 3.726,19 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte. Die US-Goldfutures für Dezember legten um 1,4 Prozent auf 3.758,40 US-Dollar zu. "Ich rechne in dieser Woche mit weiteren …