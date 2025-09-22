Der Bitcoin-Bulle Michael Saylor hat wieder zugeschlagen. Sein Unternehmen Strategy hat seine bereits massiven Bitcoin-Bestände erneut aufgestockt und dafür fast 100 Millionen Dollar in die Hand genommen. Der Gesamtwert des digitalen Schatzes schwillt damit auf eine erstaunliche Summe an und untermauert die kompromisslose Strategie des Konzerns.Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat Strategy zwischen dem 15. und 21. September weitere 850 Bitcoin erworben. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
