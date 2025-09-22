Der Softwarekonzern Oracle stellt seine Führungsspitze neu auf. Künftig werden zwei Manager die Rolle des CEO übernehmen. Branchenurgestein Safra Catz zieht sich zurück und wechselt ins Board. Die Börse reagiert zunächst verhalten.Seit Montag lenken Clay Magouyrk und Mike Sicilia die Geschicke von Oracle. Beide wurden vom Verwaltungsrat in die Position des Chief Executive Officer berufen. Magouyrk ist seit 2014 im Haus und war zuletzt Präsident von Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Unter seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
