Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
22.09.2025 15:03 Uhr
MÄRKTE USA/Wall Street nach Rekordjagd vor kleineren Gewinnmitnahmen

DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach Rekordjagd vor kleineren Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche dürfte es an den US-Aktienmärkten zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren knapp behauptet, hatten allerdings am Freitag neue Rekordniveaus erreicht. Marktteilnehmer verweisen auf anstehende wichtige Inflationsdaten, vor deren Veröffentlichung im Wochenverlauf die Anleger sich zurückhielten. Sollte der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, am Freitag schwach ausfallen, dürfte die Chance auf eine neuerliche Zinssenkung der Federal Reserve im Oktober steigen, so Händler. In den kommenden Tagen stehen Auftritte mehrerer Vertreter der Fed auf der Agenda, die unter dem Aspekt etwaiger weiterer Zinsschritte genau verfolgt werden dürften.

Am Montag stehen keine Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Zentrales Thema dürfte der Haushaltsstreit sein, denn den USA droht ein "Shutdown": Wenn sich der Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt, könnten ab dem 1. Oktober Behörden und andere staatliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Das US-Repräsentantenhaus hatte dem Haushaltsentwurf zugestimmt, im Senat erhielt er am Freitag jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Daneben läuft bald die Bilanzsaison zum dritten Quartal an. Hier gilt das Interesse dem Einfluss der US-Zollpolitik auf die Ertragsentwicklung der Unternehmen, aber auch der sich eintrübenden Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Die politische Unsicherheit, gepaart mit der Erwartung weiter sinkender Zinsen, treibt Gold am Montag auf ein neues Rekordhoch knapp oberhalb von 3.720 Dollar. Der Dollar zeigt sich knapp behauptet. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent. Die Befürchtung eines Überangebots drückt derweil die Ölpreise.

Unter den Einzelwerten an der Börse machen Metsera vorbörslich einen Satz von 52 Prozent. Pfizer übernimmt den Hersteller von Medikamenten zur Adipositasbehandlung für 7,3 Milliarden Dollar. Pfizer steigen um 1,5 Prozent. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1780    +0,3%   1,1748   1,1750 +13,4% 
EUR/JPY           174,20    +0,2%   173,79   173,81  +6,7% 
EUR/CHF           0,9349    +0,2%   0,9330   0,9344  -0,6% 
EUR/GBP           0,8728    +0,1%   0,8721   0,8718  +5,4% 
USD/JPY           147,88    -0,0%   147,92   147,91  -6,0% 
GBP/USD           1,3496    +0,2%   1,3469   1,3478  +7,6% 
USD/CNY           7,1068    +0,0%   7,1054   7,1038  -1,4% 
USD/CNH           7,1136    -0,0%   7,1153   7,1171  -3,0% 
AUS/USD           0,6594    +0,0%   0,6591   0,6595  +6,5% 
Bitcoin/USD       112.685,90    -2,4% 115.496,40 115.530,00 +22,0% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
Brent/ICE          66,17    66,68    -0,8%    -0,51 -10,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.717,01   3.685,10    +0,9%    31,92 +40,4% 
Silber            43,49    43,09    +0,9%    0,39 +49,2% 
Platin          1.202,54   1.198,37    +0,3%    4,17 +36,9% 
Kupfer            4,63     4,63    +0,1%    0,01 +12,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 08:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
