EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://bitwiseinvestments.eu/resources/Financials
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://bitwiseinvestments.eu/resources/Financials
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bitwise Europe GmbH
|Thurn- und Taxis Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
