Führender Technologieexperte mit langjähriger Erfahrung soll die globale IT-Strategie von Boomi vorantreiben und Innovationen in großem Maßstab beschleunigen

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute die Ernennung von Keyur Ajmera zum Chief Information Officer bekannt. Er wird für die globale IT-Strategie, die Unternehmenssysteme, die Cybersicherheit und den digitalen Betrieb von Boomi verantwortlich sein. Ajmera wird sich darauf konzentrieren, die Technologie zu skalieren, um das schnelle Wachstum von Boomi zu unterstützen, die IT-Grundlage des Unternehmens für die Einführung von KI zu stärken und operative Exzellenz sicherzustellen, während Boomi seine agentenbasierte Transformation vorantreibt. Er wird dem President of Global Operations und Chief Financial Officer, Val Rainey, unterstellt sein.

Ajmera, der zuletzt als Senior Vice President of Technology Operations and Innovation bei Towne Park und zuvor als erster CIO von iCIMS tätig war, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen IT-Führung in Unternehmen, digitale Transformation und Produktbetrieb. Er hatte leitende Positionen bei AppDynamics (einem Unternehmen von Cisco), PwC, INTTRA und der Deutschen Bank inne und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung technologieorientierter Unternehmen, der Förderung kultureller und technischer Transformationen sowie der Leitung globaler Teams in den USA, Europa und Asien zurückblicken. Seine Fachkenntnisse umfassen die Einführung von KI in Unternehmen, Datenanalyse, Cybersicherheit, Produktlebenszyklusmanagement und M&A-Integration.

"Keyur ist ein zukunftsorientierter und vielseitiger Führungskraft mit fundierter Expertise in der Skalierung von Technologieunternehmen", sagte Steve Lucas, CEO bei Boomi. "Seine Ernennung ist ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsentwicklung von Boomi, da wir weiterhin weltweit expandieren und unsere Aktivitäten im Bereich KI beschleunigen. Unter der Führung von Keyur wird Boomi seine IT- und Sicherheitsgrundlage weiter stärken, Daten zur Wertschöpfung nutzen und unsere Vision einer agentenbasierten Transformation verwirklichen."

"Der Einstieg bei Boomi zu diesem entscheidenden Zeitpunkt ist eine unglaubliche Chance", sagte Ajmera. "Da KI Branchen neu gestaltet, hängt der Erfolg von vernetzten, vertrauenswürdigen Daten ab. Boomi ist einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, Komplexität zu vereinfachen und durch agentenbasierte KI neue Werte zu erschließen. Ich freue mich darauf, die IT-Grundlage von Boomi zu stärken, damit wir sicher skalieren und die transformative Kraft unserer Plattform unter Beweis stellen können."

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

