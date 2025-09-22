DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMCAST 2028 US20030NCA72 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 18/28 CTPN US20030NCH26 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 18/28 US20030NCT63 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST CORP 20/27 CTPW US20030NDK46 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 22/27 US20030NEA54 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 23/29 US20030NED93 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 24/29 US20030NEH08 23.09.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMCAST 2028 US20030NCA72 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 18/28 CTPN US20030NCH26 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 18/28 US20030NCT63 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST CORP 20/27 CTPW US20030NDK46 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 22/27 US20030NEA54 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 23/29 US20030NED93 23.09.2025 HZE/EOT
COMCAST 24/29 US20030NEH08 23.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard