Das innovative Vollbild-LCD-Display des Icon Pro Wasserreinigers bietet mehr Komfort und eine intuitive Steuerung

Dieses Jahr wurde Coway zum 16. Mal in Folge mit dem IDEA Award ausgezeichnet und unterstreicht damit seine weltweite Pionierrolle beim Design SEOUL, Südkorea, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", gab bekannt, dass ihr Icon Pro Wasserreiniger bei den International Design Excellence Awards 2025 (IDEA) ausgezeichnet wurde. Damit wird das Unternehmen bereits im 16. Jahr in Folge gewürdigt. IDEA wird von der Industrial Designers Society of America (IDSA) ausgerichtet und zählt neben dem deutschen iF Design Award und den Red Dot Design Awards zu den angesehensten Designpreisen weltweit. Der preisgekrönte Icon Pro Water Purifier bietet ein Vollbild-Touch-LCD-Display, das eine intuitive und interaktive Benutzererfahrung ermöglicht. Dieses moderne Display liefert Informationen in Echtzeit und ermöglicht dem Benutzer die einfache Steuerung detaillierter Reinigungsfunktionen, was bei herkömmlichen Modellen mit Tasten nur schwer möglich war. Der Rezeptmodus des Icon Pro Wasserfilters stellt automatisch die optimale Wassertemperatur, -menge und -ausgabemethode entsprechend den Nutzungsanforderungen ein. Sein Display zeigt alle Systemaktualisierungen und Wartungsmeldungen an. Wird ein Problem erkannt, bietet der Reiniger eine schrittweise Anleitung zur Fehlerbehebung. Beim Filter- und Patronenwechsel erkennen eingebaute Sensoren die Bewegungen des Benutzers und bieten Video- und Audioanweisungen, wodurch die Wartung erheblich erleichtert wird. Der Icon Pro Wasserfilter von Coway zeichnet sich durch Stil und Funktionalität aus und wird für sein elegantes, modernes Design gelobt, das zu jeder Kücheneinrichtung passt. Es ist in fünf Farben erhältlich - Pebble Black, Porcelain White, Bronze Beige, Icy Blue und Iron Silver - und bietet Verbrauchern eine Vielzahl von Optionen, die ihren Vorlieben und ihrem Einrichtungsstil entsprechen. Jin Sang Hwang, Leiter des Design Lab von Coway, erklärt: "Der Icon Pro Wasserfilter ist ein innovatives Produkt, das intelligente Funktionen mit raffiniertem Design über sein intuitives Touchscreen-Display kombiniert. Auch in Zukunft werden wir die Grenzen des Designs und der Innovation verschieben, um unseren Kunden noch mehr einzigartige Erlebnisse zu bieten." Informationen zu Coway Co., Ltd. Coway, die "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter https://coway.com/ oder http://newsroom.coway.com . Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2777128/1758257790682.jpg

