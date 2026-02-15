Align Partners verweist auf die anhaltende Unterbewertung von Coway trotz eines stetigen globalen Wachstums und führt den strukturellen Rückgang der Eigenkapitalrendite als einen der Hauptgründe an

Align Partners fordert das Board auf, die ineffiziente Kapitalstruktur zu beheben und die Rendite für die Aktionäre zu verbessern; es wird um eine formelle Antwort bis zum 13. März 2026 gebeten

Die Anträge fordern eine stärkere Unabhängigkeit des Board, ein verbessertes Audit Committee und eine erhöhte Transparenz bei der Vergütung

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär von Coway Co., Ltd. ("Coway" oder das "Unternehmen"), hat formelle Aktionärsanträge für die bevorstehende 37. Jahreshauptversammlung (Annual General Meeting, "AGM") des Unternehmens eingereicht und seinen dritten öffentlichen Aktionärsbrief an das Board of Directors von Coway veröffentlicht.

Coway ist die führende Plattform für die Vermietung von Haushaltsgeräten in Südkorea und wird durch eine starke globale Marke und ein umfangreiches Vertriebsnetz unterstützt. Seit Netmarble 2020 zum größten Aktionär wurde, hat Coway ein stetiges operatives Wachstum erzielt. Der Umsatz und der Betriebsgewinn stiegen um durchschnittlich 8,9 bzw. 7,7 pro Jahr und beliefen sich 2025 auf 5,0 Billionen KRW bzw. 878,7 Milliarden KRW. Und doch ist der Aktienkurs von Coway nach wie vor deutlich unterbewertet und notiert zum 6. Februar 2026 um 16 unter dem Niveau von 2019, während der KOSPI 200-Index im gleichen Zeitraum um 155 gestiegen ist. Auch die Bewertungskennzahlen sind in diesem Zeitraum deutlich zurückgegangen: Das KGV für die nächsten zwölf Monate sank von 16,9x auf 8,2x und das KBV für das letzte Quartal von 6,0x auf 1,6x.

Align Partners sieht den Grund für diese Bewertungslücke in einem strukturellen Rückgang der Kapitaleffizienz und der Eigenkapitalrendite (Return on Equity, "ROE") begründet. Das ROE von Coway ist von 30,7 im Jahr 2019 auf 17,7 im dritten Quartal 2025 gesunken, während sich das ROE auf das seit 2020 zusätzlich eingesetzte Eigenkapital auf lediglich 11,1 belief. Align Partners hat Bedenken geäußert, dass die Expansion von Coway in den Bereich Finanzleasing durch einbehaltenes Eigenkapital und geringere Aktionärsrenditen finanziert wurde, anstatt durch eine optimierte Kapitalstruktur unter Nutzung kostengünstigerer Kredite.

In seinem öffentlichen Schreiben forderte Align Partners das Board und das Management von Coway auf, diese Punkte gründlich zu prüfen und bis zum 13. März 2026 öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Außerdem forderte Align Partners Coway auf, die Corporate-Governance-Richtlinien der Korea Exchange (KRX) einzuhalten und die Einberufung zur Hauptversammlung mindestens vier Wochen im Voraus zu veröffentlichen.

Unabhängig davon hat Align Partners die folgenden Aktionärsanträge zur Abstimmung auf der 37. Jahreshauptversammlung eingereicht:

Dahingehende Änderung der Articles of Incorporation, dass ein unabhängiger Director den Vorsitz des Board of Directors übernehmen muss

Änderung der AoI, um sicherzustellen, dass das Audit Committee ausschließlich aus Independent Directors besteht

Änderung der AoI hinsichtlich der Anzahl der separat zu wählenden Mitglieder des Audit Committee

Wahl von zwei Kandidaten für das Amt des Independent Director (Mitglieder des Audit Committee): Park Yoo-kyung (zuvor Managing Director, APG Asset Management) Sim Jae-hyung (zuvor CEO von Zinus, Hyundai Department Store Group)

Beratungsvorschlag zur erweiterten Offenlegung der Executive- und Director-Vergütungsrahmen

Weitere Informationen, einschließlich des vollständigen öffentlichen Aktionärsbriefes, finden Sie unter www.alignpartnerscap.com.

Über

Align Partners Capital Management Inc. ist eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Korea. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee arbeitet Align Partners mit Portfoliounternehmen zusammen, um Governance-Ineffizienzen und den "Korea-Discount" zu beseitigen.

https://www.alignpartnerscap.com/en/

Contacts:

Align Partners

Wooseok Choi

coway_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033