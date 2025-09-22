Rostock (ots) -Am Donnerstag, den 25. September 2025, übergibt der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, das Kommando über die Flotte an der Marineschule Mürwik. Nach mehr als drei Jahren an der Spitze tritt Vizeadmiral Frank Martin Lenski in den Ruhestand. Er war seit dem 11. März 2022 Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte und Stellvertreter des Inspekteurs der Marine.Im Anschluss an das feierliche Übergabezeremoniell wird Vizeadmiral Lenski mit dem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet.Der Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik begann seine soldatische Laufbahn als Luftfahrzeugtechnischer Offizier. Nach seiner Admiralsstabsausbildung war er unter anderem als Referent und Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt. Es folgten Verwendungen als Abteilungsleiter in der Streitkräftebasis und Kommandeur des Marineunterstützungskommandos. 2017 übernahm er die Aufgabe als Abteilungsleiter Einsatzunterstützung, 2010 wurde er Chef des Stabes im Marinekommando."Nach 44 Jahren in der Marine und der Bundeswehr blicke ich zufrieden und dankbar auf eine fordernde, zugleich prägende und abwechslungsreiche Zeit zurück. In all meinen Verwendungen hat man mir das Vertrauen geschenkt zu führen, zu gestalten und zu prägen. Mit großem Dank verlasse ich die Marine und bin stolz ein Teil dieser starken Gemeinschaft gewesen zu sein. Ich freue mich zugleich, dass nun meine Familie im Mittelpunkt steht."Neuer Befehlshaber der Flotte wird Konteradmiral Axel Deertz. Der Marineoffizier ist derzeit im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt, wo er als Stellvertreter des Abteilungsleiters Einsatzbereitschaft und Unterstützung tätig ist. Konteradmiral Deertz blickt mit Zuversicht auf die neue Herausforderung: "Nach zwei intensiven Jahren im BMVg freue mich sehr, wieder in die Marine zurückzukehren. Viele Themen und Expertise, wie die Steigerung der Einsatzbereitschaft oder personellen Aufwuchs auch über den Neuen Wehrdienst, bringe ich aus der Vorverwendung im BMVg mit. Ich weiß, welch' umfangreiches Aufgabenpaket vor uns liegt und bin mir sicher, dass wir dieses gemeinsam bewältigen werden. Am heutigen Tage bin ich aber zunächst einmal dankbar für das Vertrauen, das Sie in mich setzen. Ich freue mich, den grundlegenden Umbau und den Aufwuchs unserer Marine in diesen bewegten Zeiten aktiv gestalten zu können."Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Großer Zapfenstreich für den Befehlshaber der Flotte" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Drohnenaufnahmen sind während des gesamten Termins nicht gestattet.Termin: Donnerstag, den 25. September 2025. Eintreffen bis spätestens 14 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marineschule Mürwik, Kelmstraße 1424944 FlensburgProgramm: bis 14:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden15:00 Uhr Presseterminbis 15:45 Uhr Einnehmen PlätzeAnschl. ÜbergabezeremoniellCa. 17:00 Uhr Ende Musterung19:30 Uhr Beginn Großer Zapfenstreich20:15 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 24. September 2025, 14 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineSachgebiet PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51516/51522E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6122834