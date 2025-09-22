Die Zukunft von TikTok in den USA bleibt ein heißes Thema und Präsident Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News ließ Trump durchblicken, dass das konservative Medienimperium der Murdochs eine zentrale Rolle in einem möglichen Deal zur Rettung der Plattform spielen könnte. DER AKTIONÄR verrät, was dahinter steckt. Es ist kein Geheimnis, dass Fox News, das Flaggschiff des Murdoch-Imperiums, dem US-Präsidenten wohlgesonnen ist. Der Sender hat sich in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär