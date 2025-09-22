Nach der jüngsten Rekordjagd legen die US-Börsen zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause ein. Futures auf den S&P 500 fielen am Montag um 0,3 Prozent, für Nasdaq 100 und Dow Jones zeichneten sich kurz vor Handelsstart jeweils Verluste von 0,4 Prozent ab. Damit deutet sich ein schwächerer Start an, nachdem die Zinssenkung der Fed in der Vorwoche die Kurse noch auf neue Höchststände getrieben hatte.Der Konjunkturkalender ist in dieser Woche dünn besetzt. Am Freitag rückt mit dem Preisindex für persönliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
