Mainz (ots) -
Woche 39/25
Mi., 24.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
TFA: Gefahr im Trinkwasser
Film von Kim Plettemeier und Max Neidlinger
Kamera: Timo Höft
Deutschland 2025
Im Streaming: 24. September 2025, 17.00 Uhr bis 23. September 2027
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 40/25
Di., 30.9.
Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:
20.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Bitte streichen: 35 Jahre Deutsche Einheit
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 1.10.2025, 2.15 Uhr beachten.)
Woche 44/25
Mo., 27.10.
20.15 Der Fernsehfilm der Woche
Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum
Bitte Korrektur bei Rolle/Dartsteller beachten:
Rebecca Jauer
Bitte streichen: Lienhart
Di., 28.10.
18.00 sportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
________________________________
zu Di., 28.10.
20.45 sportstudio live
UEFA Nations League der Frauen
Frankreich - Deutschland
Halbfinale, Rückspiel
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
23.25 sportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Zusammenfassung weiterer Spiele
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Moderation: Sven Voss
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6122872
Woche 39/25
Mi., 24.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
TFA: Gefahr im Trinkwasser
Film von Kim Plettemeier und Max Neidlinger
Kamera: Timo Höft
Deutschland 2025
Im Streaming: 24. September 2025, 17.00 Uhr bis 23. September 2027
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 40/25
Di., 30.9.
Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:
20.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Bitte streichen: 35 Jahre Deutsche Einheit
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 1.10.2025, 2.15 Uhr beachten.)
Woche 44/25
Mo., 27.10.
20.15 Der Fernsehfilm der Woche
Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum
Bitte Korrektur bei Rolle/Dartsteller beachten:
Rebecca Jauer
Bitte streichen: Lienhart
Di., 28.10.
18.00 sportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
________________________________
zu Di., 28.10.
20.45 sportstudio live
UEFA Nations League der Frauen
Frankreich - Deutschland
Halbfinale, Rückspiel
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
23.25 sportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Zusammenfassung weiterer Spiele
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Moderation: Sven Voss
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6122872
© 2025 news aktuell