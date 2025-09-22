Hamburg (ots) -RTG und Cyreen bündeln Handelskompetenz und Technologie für messbare Werbung am Point of Sale.Werbung im stationären Handel wird digital messbar: Mit "RTG Media" startet das erste messbare und händlerübergreifende In-Store Retail Media Netzwerk in Deutschland. Technologisch ausgestattet von Cyreen, führender Anbieter für datenbasierte In-Store Werbemessung, entsteht innerhalb der RTG ein neues Werbeformat, das am Point of Sale Reichweite, Daten und Insights vereint.Messbare Werbung im MarktBis April 2026 entsteht ein Inventar von über 800 messbaren Bildschirmen in frequenzstarken Lebensmittelmärkten mit bundesweiter Abdeckung. Die von Cyreen entwickelte Technologie überträgt die Logik digitaler Cookies auf den stationären Handel - vollständig DSGVO-konform. Kundenbewegungen werden an intelligenten Bildschirmen erfasst und mit realen anonymen Kassenbons verknüpft. Damit lässt sich erstmals die Wirkung von Werbekontakten auf tatsächliche Kaufentscheidungen belegen. Kampagnen können so präzise ausgewertet werden - von Conversion Rate Entwicklungen, bis zu klar messbare Verkaufseffekten.Das Netzwerk bietet mehrere Besonderheiten: Die Bildschirme arbeiten mit Ton und sorgen so für zusätzliche Aufmerksamkeit im Markt. Sie reagieren auf Bewegung und spielen Spots nur dann aus, wenn sich Kunden nähern - das reduziert Streuverluste deutlich. Hinzu kommt eine präzise Erfolgsmessung, die über ein interaktives Dashboard verfügbar ist. Durch Nutzung der erhobenen Datensätze können Kampagnen wirkungsoptimiert ausgespielt werden. Damit erreicht In-Store Retail Media erstmals das Messniveau digitaler Kanäle - ein Durchbruch für den stationären Handel. "Wir schaffen gemeinsam mit der RTG ein Retail Media Netzwerk, das datenbasierte Werbung und deren Messbarkeit im stationären Handel auf ein neues Niveau hebt.", sagt Ciril Hofmann, Geschäftsführer Cyreen.Bundesweite Abdeckung durch Unternehmensverbund"Retail Media wächst rasant. Mit 'RTG Media' bringen wir relevante Werbung, Reichweite und reale Kaufdaten zusammen - zum Nutzen für unsere Kunden, Händler und Marken," ist Dirk Jung, RTG, überzeugt.Erste Kampagnen werden bereits ab dem 1. Quartal 2026 ausgestrahlt. Zum Netzwerk gehören die Händler Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS und Kaes. Mit über 500 Millionen kontaktbasierten Impressionen pro Jahr bietet "RTG Media" Marken eine neue Dimension von Retail Media: reichweitenstark, datengestützt und vollständig messbar.Über RTGDie RTG Retail Trade Group GmbH ist eine Handelskooperation der traditionsreichen Unternehmen Rossmann, GLOBUS, Bartels-Langness, Bünting, Netto Aps, tegut ..., Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes.Ziel des Zusammenschlusses ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner, indem sie individuelle Stärken in der RTG gemeinsam bündeln. Dazu gehören neben einem gemeinsamen Einkauf für Food FMCG und Non Food auch weitere Funktionsbereiche, wie der Technische Einkauf, das Supply Chain Management sowie das Marketing.Die acht Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 109.000 Mitarbeitenden vertreten bundesweit rund 569 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, 2.231 Drogeriemärkte, 6 C+C Märkte sowie über 764 Supermärkte und Discounter und versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von 5 Millionen Quadratmetern.Über CyreenCyreen ist auf die Entwicklung von neuartigen, hochwirksamen In-Store Retail Media Lösungen im stationären Handel spezialisiert. Mit Cyreen's C.A.P.-System, einem intelligenten Smart-Screen-Netzwerk mit integrierter Werbewirkungstechnologie, konnte der anerkannte Beweis erbracht werden, dass bisherige USPs von Online-Medien einfach, effektiv und effizient für den In-Store Retail Media Markt nutzbar gemacht werden können. Als wegweisend - in 2021 von der EU-Kommission ausgezeichnet - galt hierbei in Expertenkreisen auch die für C.A.P. entwickelte Referenzierungsmethodik sowie sein Daten- und Verbraucherschutzkonzept.Pressekontakt:RTG Retail Trade Group GmbHMatthias KuhlmannTasköprüstraße 122761 HamburgTel.: +49 (40) 325 122-60E-Mail: sandra.reinert@rtgroup.dewww.RTGroup.deOriginal-Content von: RTG Retail Trade Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131027/6122870