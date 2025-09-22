Das Aachener Startup Voltfang, das stationäre Batteriespeichersysteme aus requalifizierten Elektrofahrzeugbatterien herstellt, geht selbst unter die Betreiber von Großspeichern. Dazu tut sich Voltfang mit dem Infrastruktur-Investor Palladio Partners zusammen. Gemeinsam sollen 250 Millionen Euro investiert werden. Bislang ist das 2021 gegründete Jungunternehmen Voltfang nur als Hersteller von stationären Batteriespeichern aufgetreten und konnte bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net