Paukenschlag am US-Immobilienmarkt: Der Maklerkonzern Compass übernimmt den Rivalen Anywhere Real Estate. Während eine der beiden Aktien einen zweistelligen Kurssprung verzeichnet, gibt das andere Papier deutlich nach. In die Röhre schauen indes Zocker, die auf neue Kurskapriolen bei der Meme-Aktie Opendoor gesetzt haben. DER AKTIONÄR beleuchtet den Deal.Durch die Fusion, die als Aktiendeal durchgeführt wird, wollen beide Unternehmen ihre Stärken bündeln. Compass bringt dafür seine technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
