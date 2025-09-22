Anzeige
22.09.2025
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 49,6 
     zuvor:  49,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 49,7 
     zuvor:  49,8 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor:  50,4 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:  49,3 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,7 
     zuvor:  50,5 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  49,8 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvor:  2,00% 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  50,5 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 50,7 
     zuvor:  50,7 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  51,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 53,5 
     zuvor:  54,2 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 47,2 
     zuvor:  47,0 
*** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027 
     im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme 
     an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q 
     PROGNOSE:  -250,7 Mrd US-Dollar 
     1. Quartal: -450,17 Mrd US-Dollar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 53,8 
     zuvor:  54,5 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  53,0 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +2,0% gg Vm 
  16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, nimmt am Podcast von Macro Musings teil 
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz 
*** 18:35 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Providence Chamber of Commerce 
 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
