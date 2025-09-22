DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,6 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,8 *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,2 zuvor: 47,0 *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -250,7 Mrd US-Dollar 1. Quartal: -450,17 Mrd US-Dollar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,5 zuvor: 53,0 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,0% gg Vm 16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, nimmt am Podcast von Macro Musings teil *** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz *** 18:35 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Providence Chamber of Commerce - JP/Börsenfeiertag Japan ===

