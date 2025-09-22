Düsseldorf/Lüder (ots) -Offenbar liegt das Glück derzeit im Landkreis Uelzen: Erst im Juni ging der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Rosche - und nun dürfen sich 67 Gewinner*innen der nur knapp 30 Kilometer entfernten Gemeinde Lüder über den September-Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro freuen. Besonders groß ist die Freude bei sechs Nachbar*innen: Dank ihres gezogenen Postcodes 29394 BG gewinnen sie zusammen eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewinnt immer mit: Dank der Teilnehmer*innen in Lüder und in ganz Niedersachsen konnten bereits 646 soziale und grüne Projekte mit über 35 Millionen Euro gefördert werden.Dass das Glück so schnell in den Landkreis Uelzen zurückkehrt, hätten die Bewohner*innen der Gemeinde Lüder wohl nicht zu träumen gewagt. Doch nun steht es buchstäblich vor ihrer Haustür. Jubeln dürfen vor allem sechs Nachbar*innen, die mit dem gezogenen Postcode 29394 BG zusammen eine Million Euro gewinnen und von den Lotterie-Glücksboten Beatrice Maria Frensel und Felix Uhlig persönlich überrascht werden. Da sie mit insgesamt zehn Losen teilnehmen, bedeutet das stolze 100.000 Euro pro Los. Postcode-Gewinner Sven* unterbrach sogar seinen Urlaub und reiste gemeinsam mit Sohn Kevin* nach Hause, um die Überraschung persönlich mitzuerleben."Mit 100.000 Euro habe ich wirklich nicht gerechnet, das ist ja unfassbar!", freut sich Sven, nachdem er zusammen mit Sohn Kevin den Scheck aus dem goldenen Umschlag gezogen hat. Bereits seit 2017 nimmt er an der Soziallotterie teil. Überwältigt fängt der Hobby-Rennfahrer an zu schwärmen: "Ich werde direkt für den Winter Heizöl kaufen - einen Kamin im eigenen Haus habe ich mir auch schon immer gewünscht. Und mein Haus kann ich auch gleich abbezahlen."Mit den sechs Postcode-Gewinner*innen freuen sich 61 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 29394. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 87 Losen ebenfalls eine Million Euro, was 11.494 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 16 Gewinner*innen dürfen sich somit über 22.988 Euro freuen, 5 über 34.482 Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Dank der Teilnehmer*innen in Lüder und in ganz Niedersachsen konnten in dem Bundesland so bereits 646 soziale und grüne Projekte mit über 35 Millionen Euro gefördert werden. Darunter auch ROCK YOUR LIFE! Lüneburg (https://www.google.com/search?q=rock+your+life+l%C3%BCneburg&rlz=1C1GCEA_enNL1159NL1159&oq=rock+your+life+l%C3%BCneburg&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAY4wIYgAQyCggAEAAY4wIYgAQyDQgBEC4YrwEYxwEYgAQyCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogTSAQgzMTUxajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8), ein studentischer Verein, der seit 2011 Studierende als Mentor*innen qualifiziert. Diese begleiten zwei Jahre lang Schüler*innen aus benachteiligten Verhältnissen, fördern ihre Stärken und eröffnen neue Zukunftsperspektiven.Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 2 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl desWohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 1.000.000 Euro. Noch einmal 1.000.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Niedersachsen bereits zum 16. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich bereits über 15 Monatsgewinne freuen. Erst im Juni jubelten in Rosche im Landkreis Uelzen (https://presse.postcode-lotterie.de/riesenjubel-in-rosche-katarina-witt-ueberrascht-deutschlands-gluecklichstes-dorf-mit-2-millionen-euro/) 61 Glückspilze über ihren Gewinn.Besonderen Grund zur Freude hatte Andreas*, der dank seines gezogenen Postcodes 29571 BD von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich mit einem 1-Million-Euro-Scheck überrascht wurde.Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 2.000.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 1.000.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 15 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunterGeorge Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.Pressekontakt:Miriam Pieper/Ann-Katrin HerkePresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: 0173 303 276 3 / 0152 282 760 29E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6122915