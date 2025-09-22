Porsche (ISIN DE000PAG9113) gerät nach einer weiteren Gewinnwarnung und einer überraschenden Änderung der Modellpolitik stark unter Druck. Der Sportwagenbauer kündigte an, neue Verbrenner-Modelle und Plug-in-Hybride länger im Programm zu halten und sogar eine ursprünglich rein elektrische SUV-Baureihe zunächst nur mit klassischen Antrieben einzuführen. Damit verabschiedet sich Porsche teilweise von den ambitionierten E-Zielen der vergangenen Jahre. Die Folgen für die Bilanz sind erheblich: Rund 1,8 Milliarden Euro zusätzliche Sonderbelastungen kommen 2025 auf das Unternehmen zu, nachdem bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe