Halleck Creek rückt ins Zentrum der US-Versorgungsstrategie

Anzeige / Werbung

American Rare Earths meldet für das Geschäftsjahr 2025 deutliche Fortschritte beim Projekt Halleck Creek in Wyoming. Das Management hebt hervor, dass der Genehmigungsprozess für die Cowboy State Mine (CSM) beschleunigt worden sei und neue technologische Verfahren in der Erzaufbereitung einen Durchbruch gebracht hätten. Damit positioniere sich das Projekt als künftiger Eckpfeiler einer unabhängigen Versorgung der USA mit Seltenen Erden.

American Rare Earths meldet für das Geschäftsjahr 2025 deutliche Fortschritte beim Projekt Halleck Creek in Wyoming. Das Management hebt hervor, dass der Genehmigungsprozess für die Cowboy State Mine (CSM) beschleunigt worden sei und neue technologische Verfahren in der Erzaufbereitung einen Durchbruch gebracht hätten. Damit positioniere sich das Projekt als künftiger Eckpfeiler einer unabhängigen Versorgung der USA mit Seltenen Erden.

Strategisches Projekt in Wyoming

Halleck Creek im Südosten Wyomings gilt als eine der größten bekannten Lagerstätten für Seltene Erden in Nordamerika. Das Unternehmen weist dort eine Ressource von 2,63 Milliarden Tonnen mit 3.292 ppm Gesamt-Seltenerd-Oxid (TREO, Total Rare Earth Oxides) aus.



Ein Schwerpunkt sei die Cowboy State Mine, die vollständig auf Land des Bundesstaates liege. Das Management erklärte, dass der Genehmigungsprozess etwa zwei Jahre dauern könnte. Zum Vergleich: Verfahren auf Bundesebene würden sich nach Angaben des Unternehmens über mehr als zehn Jahre erstrecken. CSM sei damit aktuell das einzige US-Projekt mit einer solch beschleunigten Perspektive.

Technologische Fortschritte in der Aufbereitung

Laut Unternehmensangaben sei es gelungen, das Erz mit konventionellen Verfahren wie Schwerkraft- und Magnetabscheidung zehnfach zu konzentrieren. Der Gehalt im Konzentrat habe dadurch 3 bis 4 Prozent Seltene Erden erreicht.



In hydrometallurgischen Tests seien hohe Rückgewinnungsraten erzielt worden:



Praseodym (Pr): 85%

Neodym (Nd): 84%

Terbium (Tb): 52%

Dysprosium (Dy): 46%



Zur Vorbereitung der Umweltgenehmigung seien zudem zehn Grundwassermessstellen installiert worden. Ergänzend habe das Unternehmen Untersuchungen zu Flora, Fauna und Kulturgütern durchgeführt.

Finanzierung und staatliche Unterstützung

Das Unternehmen berichtet von einer Stärkung seiner Finanzbasis. Im Juli 2025 seien durch eine Kapitalerhöhung 15 Mio. AUD eingeworben worden, begleitet von Bell Potter Securities und BMO Capital Markets.



Bereits 2024 habe die US-Export-Import-Bank (EXIM) einen Letter of Interest über bis zu 456 Mio. US-Dollar für eine mögliche Projektfinanzierung zugesagt. Zusätzlich habe der Bundesstaat Wyoming einen Zuschuss von 10,7 Mio. AUD (7,1 Mio. USD) bewilligt, von dem Ende Juni 2025 noch rund 9,24 Mio. AUD verfügbar gewesen seien.



Der Jahresverlust habe sich auf 6,46 Mio. AUD belaufen. Dennoch sehe sich das Management solide aufgestellt, um den Übergang zur Bauphase vorzubereiten.

Weitere Projekte und Forschungspartnerschaften

Neben Halleck Creek arbeitet das Unternehmen an zwei weiteren Projekten:



La Paz (Arizona): 170,6 Mio. Tonnen Ressource mit Vorkommen an Neodym, Praseodym und Scandium. Vorteil sei der niedrige Gehalt an radioaktiven Begleitstoffen.



Searchlight (Nevada): Explorationsgebiet in einem historischen Bergbaurevier, nur 30 km von der derzeit einzigen aktiven US-Mine für Seltene Erden, Mountain Pass, entfernt.



Darüber hinaus ist das Unternehmen Teil des vom US-Verteidigungsministerium geförderten DARPA-EMBER-Projekts. Nach Angaben des Konsortiums unter Leitung der University of Kentucky sei es erstmals gelungen, hochreine leichte und schwere Seltene Erden mit Reinheitsgraden über 96 Prozent aus Halleck-Creek-Erz zu gewinnen. Diese Ergebnisse könnten neue Wege für biotechnologische Trennverfahren eröffnen, auch wenn das Unternehmen den Schwerpunkt derzeit auf konventioneller Technik sehe.

ESG und Unternehmensführung

Das Unternehmen betont seine ESG-Verpflichtungen (Environmental, Social, Governance). Unterstützt würden lokale Initiativen wie Climb Wyoming (Arbeitsmarktprogramm für Alleinerziehende) und die Wyoming Hunger Initiative. Außerdem bestünden Partnerschaften mit der University of Wyoming zur Ausbildung und Forschung.



In der Führung habe es 2025 Veränderungen gegeben: Interim-CEO Joe Evers übernahm die Leitung nach dem Rücktritt von Chris Gibbs im Juli. Chairman Richard Hudson erklärte, Evers habe entscheidend zur technischen und strategischen Weiterentwicklung beigetragen.



Die Aktionärsstruktur zeige eine breite Basis institutioneller Investoren. Größte Anteilseigner seien die Hill Family Group (9,55%), FIL Limited (8,94%) und die Bank of New York Mellon (7,32%). Insgesamt gebe es 562 Mio. ausstehende Aktien sowie knapp 50 Mio. Optionen.

Ausblick

Für 2026 stellte das Management in Aussicht, dass die Pre-Feasibility Study (PFS) abgeschlossen werden könnte. Außerdem wolle das Unternehmen die Demonstrationsanlage für die Erzaufbereitung ausbauen, weitere Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und US-Behörden eingehen und Gespräche mit potenziellen Offtake-Partnern intensivieren.



American Rare Earths sehe sich damit in der Lage, zu einem Schlüsselakteur der US-Strategie "Mine-to-Magnet" zu werden, die auf eine eigenständige Produktion von Dauermagneten für Windkraftanlagen, Elektroautos und Rüstung ziele.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: NZARRE0004S7