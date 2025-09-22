Es ist ein Phänomen, welches viele E-Mobilisten mittlerweile kennen dürften: Man fährt eine Schnellladesäule an, kann dort aber nicht laden, weil die Ladekabel abgeschnitten worden sind. Fast jeder Ladestationsbetreiber ist betroffen - allein beim Marktführer EnBW geht es um Hunderte beschädigte Ladestationen und einen Millionenschaden. Wir zeigen Ihnen heute, was die Branche nun dagegen unternimmt. Der Diebstahl von Ladekabeln hat sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net