Im verhaltenen Marktumfeld zählt die Aktie von T-Mobile US zu Wochenbeginn zu den schwächeren Werten an der Wall Street. Für etwas Verunsicherung sorgt die Bekanntgabe, dass es einen Wechsel auf dem Chefposten geben wird. Auch die Mutter Deutsche Telekom verliert im Sog der wichtigen Tochter an Boden.Zum 1. November wird Srini Gopalan, der bisher für das operative Geschäft zuständig ist, auf den langjährigen Konzernchef Mike Sievert folgen. Sievert wiederum wird dann auf den neu geschaffenen Posten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär