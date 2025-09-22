EQS-Ad-hoc: Verbio SE / Schlagwort(e): Dividende
Leipzig, 22. September 2025 - Der Aufsichtsrat und Vorstand der Verbio SE haben heute mit der Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2024/25 entschieden, der am 5. Dezember 2025 stattfindenden Hauptversammlung keine Dividendenausschüttung vorzuschlagen. Mit dem Testat wurde das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bestätigt.
Über Verbio
Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir mehr als 1.400 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Wir verbinden globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg. Klimaschutz ist für uns Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, indem wir lokal verfügbare Biomasse in erneuerbare Energieträger und nachhaltige Chemikalien umwandeln. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.
Kontakt:
Verbio SE
Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)
04109 Leipzig
Alina Köhler (IR)
Ulrike Kurze (PR)
+49(0)341/308530-299
E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de
