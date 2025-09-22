Anzeige / Werbung

Welche ETFs jetzt kaufen? - Dividenden ETFs im Fokus

In diesem praxisorientierten Webinar dreht sich heute wieder alles um das beliebte Finanzinstrument ETF (Exchange Traded Fund). Sie haben nach einer verständlichen Einführung in die Welt der börsengehandelten Fonds heute wieder ein Spezialthema vor sich. Doch zunächst widmen wir uns den wichtigsten Funktionsweisen von ETFs. Sie erfahren, wie sich ETFs gezielt für den Vermögensaufbau oder zur Diversifikation eines bestehenden Portfolios nutzen lassen. Mit dieser Vorgehensweise sind wir bereits im vierten Teil dieser Webinarreihe. Auch darin stellen wir erneut konkrete Produkte vor, bei denen es sich diesmal um die Kapitalanlage in Dividendentitel handelt.

Alle hier dargestellten Inhalte sind sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Anleger geeignet, die ihr Wissen vertiefen möchten. Dabei bringen wir einige Beispiele näher, welche konkreten Produkte zur Partizipation an der positiven Entwicklung von Unternehmen, die Anleger:innen über eine Dividende am Erfolg beteiligen. Geschieht dies über mehrere Jahrzehnte konstant, sprechen wir sogar von Dividendenaristokraten.

Das Webinar bietet somit einen idealen Einstieg für alle, die das Potenzial von ETFs verstehen und gleichzeitig von den Vorteilen eines erfahrenen Anbieters profitieren möchten. Fragen können auch in der nächsten Sendung Ende Oktober direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

