Mülheim an der Ruhr (ots) -Ab sofort gibt es bei ALDI SÜD als ersten Lebensmitteleinzelhändler Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3. Ganz nach dem Versprechen "Gutes für alle." bietet der Erfinder des Discounts nun Hähnchen-Hackfleisch für alle an und setzt damit zusätzlich ein Zeichen in der Branche für mehr Tierwohl.Tierwohl und eine bewusste Ernährung gehen bei ALDI SÜD Hand in Hand: Mit dem neuen Hähnchen-Hackfleisch aus Haltungsform 3 wird das Sortiment um ein gutes Produkt zum besten Preis für 3,49 Euro je 400-Gramm-Packung erweitert.ALDI SÜD treibt die Umstellung auf höhere Haltungsformen konsequent voran. Seit der Ankündigung im Jahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des Haltungswechsels (https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html) bereits deutliche Fortschritte erzielt. So stammen bei ALDI SÜD bereits heute 50 Prozent des Frischfleischs[1], aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5.Das Fleisch ist darüber hinaus halal zertifiziert und spricht somit gezielt die Bedürfnisse und Wünsche vieler Kund:innen an.[1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI SÜD in Deutschland mit Frischfleisch der größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen Markenartikel und (internationale) Spezialitäten.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6122984