Die Apple-Aktie ist nach Monaten der Schwäche wieder im Aufwind. Am heutigen Montag stieg der Kurs nach Handelsbeginn in den USA zunächst um 3,2 Prozent auf 253,42 Dollar - und drehte damit seit Jahresbeginn erstmals ins Plus. Seit dem Tiefpunkt im April - damals belasteten vor allem Sorgen über Zölle - hat die Aktie inzwischen mehr als 45 Prozent zugelegt.Damit rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe. Kurz vor Weihnachten 2024 notierte Apple bei 260,10 Dollar.Ausschlaggebend für den jüngsten Aufschwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
