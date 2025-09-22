Die Initiative "Taiwan Culture in Europe", die gemeinsam vom Kulturministerium (MOC) und dem Außenministerium (MOFA) ins Leben gerufen wurde, hat in Zusammenarbeit mit 30 Auslandsvertretungen in diesem Jahr über 70 Kulturveranstaltungen in 26 europäischen Ländern organisiert, um die taiwanesische Kultur vorzustellen und gleichzeitig die Werte der Demokratie und des Multikulturalismus hervorzuheben.

Zu den Höhepunkten der ersten Jahreshälfte zählten die Teilnahme taiwanesischer Künstler und Gruppen an der Biennale in Venedig, der Kinderbuchmesse in Bologna und der Napoli Comicon. Im Juni tourte das National Symphony Orchestra durch Österreich und Litauen, während der Vox Nativa Choir im Vatikan, in Deutschland und in Österreich auftrat.

In der zweiten Jahreshälfte findet vom 11. September bis zum 31. Dezember im Tschechischen Nationalmuseum die Ausstellung "100 Schätze, 100 Geschichten: Schätze aus dem Nationalen Palastmuseum" statt, in der 131 Artefakte und digitale Displays, darunter das nationale Kulturgut "Jadeit-Kohlkopf", zu sehen sind. Im November veranstaltet das Musée du Quai Branly Jacques Chirac in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Palastmuseum Taiwans eine Ausstellung zum Thema Drachen, in der eine Auswahl von Gemälden, Artefakten und Manuskripten gezeigt wird.

Darüber hinaus werden das U-Theatre, das Nationale Chinesische Orchester Taiwans und die Ju Percussion Group auf Europatournee gehen, während die taiwanesischen Vertretungen in ganz Europa Ausstellungen mit taiwanesischer Kunst organisieren werden.

