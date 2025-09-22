Lucid hat ein Studio in Zürich eröffnet. Es ist der achte Vertriebsstandort des US-amerikanischen Elektroauto-Herstellers in Europa und der zweite in der Schweiz. Mit der Eröffnung des Zürcher Studios unterstreiche man "die Bedeutung des Schweizer Marktes für die kalifornische Elektrofahrzeugmarke", wie Lucid selbst mitteilt. Tatsächlich ist Lucid schon seit 2023 in Zürich präsent, zunächst im Einkaufszentrum Jelmoli und vorübergehend in der MOTORWORLD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net