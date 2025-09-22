Das Aachener Startup Voltfang, das stationäre Batteriespeichersysteme aus requalifizierten Elektrofahrzeugbatterien herstellt, hat einen wichtigen Partner gewonnen. Voltfang soll für den Infrastruktur-Investor Palladio Partners mehrere Großspeicher bauen und betreiben, der 250 Millionen Euro investieren will. Das Jungunternehmen Voltfang konnte seit seiner Gründung 2021 bereits Aldi Nord, McDonald's, Schaltbau oder jüngst auch die Tankstellenkette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
