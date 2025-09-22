Apples erstes faltbares iPhone soll optisch an zwei nebeneinander platzierte iPhone-Air-Modelle aus Titan erinnern und mindestens 2.000 US-Dollar kosten, heißt es in einem neuen Bericht. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter vom Wochenende schreibt, erhalte er nach eigenen Angaben "zunehmend" Informationen zum Design eines faltbaren iPhones. Nutzer sollten sich "zwei iPhone-Air-Modelle aus Titan nebeneinander" vorstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
