Shanghai (ots/PRNewswire) -Während der HUAWEI CONNECT 2025 veranstaltete Huawei den Innovationsgipfel für Datenkommunikation mit dem Thema "Xinghe Intelligent Network: Gestaltung intelligenter Konnektivität im Zeitalter der KI". Auf der Veranstaltung kündigte Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, die vollständig aktualisierte, KI-zentrierte Xinghe Intelligent Network Solution an. Diese Lösung verfügt über eine dreischichtige Architektur - ein KI-zentriertes Gehirn, eine KI-zentrierte Konnektivität und KI-zentrierte Geräte - um die tiefgreifende Integration von KI sowie Netzwerken zu beschleunigen. Sie bietet Unternehmen verschiedene szenariospezifische Konnektivitätsdienste und -erfahrungen, wie z. B. keinen Paketverlust, hohen Durchsatz, deterministisch niedrige Latenzzeiten und Zero-Trust-Sicherheit für alle Szenarien. Diese Lösung basiert auf der Philosophie von KI-fähigen Netzwerken, KI-gestützten Netzwerken sowie KI-gestützter Sicherheit und erschließt branchenübergreifend die gesamte Intelligenz.KI verändert die Welt mit beispielloser Geschwindigkeit, transformiert die Unternehmensabläufe und stellt drei große Anforderungen an Netzwerke: effiziente Freisetzung von Rechenleistung, garantierte Serviceerfahrung und Schutz vor unbekannten Bedrohungen. Als Antwort darauf nutzt das Xinghe Intelligent Network von Huawei eine KI-zentrierte Drei-Schichten-Architektur, um vier Kernlösungen vollständig zu unterstützen: Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0 und Xinghe AI Network Security - sie treiben die intelligente Transformation in allen Branchen voran.- Xinghe AI Campus dehnt die Sicherheit von der digitalen Welt auf die physische Welt aus und schafft einen Campus mit umfassender Sicherheit. Insbesondere die im letzten Jahr eingeführten Technologien Wi-Fi Shield sowie Unauthorized Access Prevention von Huawei bieten effektive Sicherheit für die Luftschnittstelle und den Endpunktzugang. Um den Bedrohungen durch versteckte Kameras entgegenzuwirken, stellt Huawei den branchenweit ersten kabellosen Access Point (AP) mit Spycam-Erkennung vor, der in der Lage ist, versteckte Kameras präzise zu identifizieren und Geschäftsgeheimnisse sowie die Privatsphäre rund um die Uhr zu schützen. In Büros von Führungskräften, Forschungs- und Entwicklungslabors sowie anderen kritischen Bereichen ermöglicht die Wi-Fi-Sensorik die Erkennung von Mikrobewegungen auf Zentimeter-Ebene, um die Anwesenheit von Personen genau zu identifizieren und eine nahtlose, flächendeckende Sicherheit zu gewährleisten.- Xinghe AI Fabric 2.0 bietet intelligente Sicherheit für Allzweck- sowie KI-Computing und setzt die Rechenleistung vollständig frei. In Allzweck-Computerszenarien verkürzt die einheitliche Simulation von Switches und Sicherheitsgeräten die Einführung neuer Dienste von 7 Tagen auf 5 Minuten. Ein einziges Gerät unterstützt die Echtzeit-Erfassung von über 200 000 Dienstflüssen und ermöglicht die Erkennung von Fehlern innerhalb von Sekunden. In KI-Computing-Szenarien ermöglicht die firmeneigene KI-Sensing- und einheitliche Trainings-/Inferenzplanungs-Engine von Huawei ein flexibles Umschalten zwischen den Trainings- und Inferenzfunktionen von GPUs, wodurch eine 100-prozentige Rechennutzung sowie eine 10-prozentige Steigerung der Inferenzleistung erreicht werden. Huawei führt außerdem eine einzigartige Vier-Ebenen-Architektur mit einem zweischichtigen Cluster-Netzwerk ein, um 100 000 GPUs zu unterstützen, die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen dreischichtigen Designs um 40 % zu senken sowie eine optimale KI-Rechengrundlage zu schaffen.- Xinghe Intelligent WAN ermöglicht leistungsstarke, integrierte Computing-Netzwerk-Services, die Unternehmen On-Demand-Computing-Power bieten. Es bietet intelligente Privatleitungsdienste für Unternehmen in zwei Ausgaben (Basic und Pro) und nutzt den verlustfreien Starnet-Algorithmus sowie die Starnet-Vektor-Engine, um eine Übertragung ohne Paketverluste über große Entfernungen und einen Verlust der Rechenleistung von unter 5 % zu erreichen, während sensible Daten vor Ort bleiben. Diese Lösung reduziert die Anfangsinvestitionen erheblich, unterstützt eine elastische Skalierung und gewährleistet sowohl Datensicherheit als auch eine effiziente Rechennutzung.- Xinghe AI Network Security konzentriert sich auf "KI vs. KI", um eine AI-Null-Vertrauens-Sicherheitsgrundlage für alle Szenarien zu schaffen. Huawei hat umfassende KI-Sicherheitsmodelle anhand riesiger Datenmengen von über 100 Cloud-Knotenpunkten auf der ganzen Welt trainiert. Dadurch wird eine Erkennungsrate von 95 % für unbekannte Bedrohungen erreicht - ein branchenführender Wert. Mit dem hauseigenen KI-Kern (dedizierte Rechenleistung) von Huawei werden diese KI-Sicherheitsmodelle in lokale Firewalls integriert. In Kombination mit der Emulator-Engine zum Entpacken von Virenvarianten werden Bedrohungen in Echtzeit identifiziert und blockiert.Darüber hinaus sorgt Huawei NetMaster, ein Netzwerkagent, der rund um die Uhr autonomen Betrieb und Wartung (O&M) durch KI ermöglicht, für unterbrechungsfreie Netzwerke sowie zuverlässige Konnektivität. Es erkennt genau die Standorte der APs, Umgebungsstörungen und die Erfahrung der Endgeräte. Bei der Erkennung typischer Wi-Fi-Probleme wie schwache Abdeckung oder starke Interferenzen werden optimale Lösungen für die Bereiche Abdeckung, Interferenzen und Last berechnet und ausgeführt. Auf diese Weise können 80 % der Funkstörungen automatisch behoben werden.Auf dem Gipfeltreffen stellte Huawei auch gemeinsame Innovationserfolge mit Top-Branchenkunden wie der Tsinghua-Universität, der Peking-Universität, der Shandong-Universität sowie iFLYTEK vor und kündigte globale Präsentationen mit Branchenpionieren wie dem Shenzhen Power Supply Bureau, der Shenzhen Welkin School, der China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. und Resorts World Sentosa (Singapur) an. Diese Benchmark-Fälle umfassen die Bereiche Bildung, Strom, Finanzen sowie wichtige Unternehmenssektoren und sind ein Beispiel für die globale digitale und intelligente Transformation.Getreu der Philosophie "KI für alle, alles auf IP" wird Huawei seine Produkte und Lösungen für das intelligente Netzwerk Xinghe weiterhin innovativ weiterentwickeln sowie mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um KI-zentrierte Netzwerke aufzubauen sowie gemeinsam das intelligente Zeitalter zu gestalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777064/Leon_Wang_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_delivering_a.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-vollstandig-aktualisiertes-ki-zentriertes-intelligentes-netzwerk-xinghe-vor-und-beschleunigt-die-intelligente-transformation-in-allen-branchen-302563200.htmlPressekontakt:Yanqing Zhao,zhaoyanqing7@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6123005