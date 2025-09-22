Themen waren Resilienz, Innovation und Zweckmäßigkeit, was die Ergebnisse des gleichzeitig veröffentlichten Berichts der Bermuda Monetary Authority widerspiegelte

Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR), ein Branchenverband, dem mehr als 70 (Rück-)Versicherungsgesellschaften und Dienstleister in Bermuda angehören, schloss letzte Woche seine 13. jährliche Bermuda International Life and Annuity Conference im Hamilton Princess Hotel and Beach Club ab.

Die einzige Konferenz, die sich ausschließlich mit der langfristigen (Rück-)Versicherungsbranche in Bermuda befasst, verzeichnete in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung von mehr als 500 Fachleuten aus aller Welt, die aus 17 Ländern kamen und zu 49 aus dem Ausland angereist waren. Es war auch das erste Jahr, in dem die Konferenz auf zwei Tage mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Networking-Veranstaltungen ausgeweitet wurde, die sich auf die Widerstandsfähigkeit und den tiefen Zweck der Gerichtsbarkeit innerhalb der breiteren (Rück-)Versicherungslandschaft konzentrierten.

"Der langfristige Sektor Bermudas wächst dank unseres führenden Regulierungsrahmens weiter. Diese strenge Regulierung zieht hochwertige Unternehmen an, die zur Lösung der globalen Herausforderungen im Bereich der Rentenlücke beitragen", sagte Bermudas Premierminister, E. David Burt, JP, MP. "Unser Fokus liegt auf Wachstum, das sowohl unserer Wirtschaft als auch unseren Menschen zugutekommt und durch internationale Partnerschaften unterstützt wird. Ich danke BILTIR für sein Engagement. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Bermuda auch weiterhin der beste Standort für langfristige Versicherer bleibt."

Die BMA berichtet, dass die langfristigen gewerblichen (Rück-)Versicherer auf Bermuda in den neun Jahren von 2016 bis 2024 weltweit Brutto-Schadenkosten in Höhe von 549 Milliarden US-Dollar für Versicherungsnehmer und Zedenten verursacht haben ein Beleg für die Stärke und Zuverlässigkeit der Branche, die durch das Engagement der BMA zur Aufrechterhaltung ihrer regulatorischen Stärke untermauert wird.

"Die wachsende Nachfrage nach Einblicken und Networking auf unserer Konferenz bestätigt die zentrale Rolle Bermudas im globalen (Rück-)Versicherungssektor", sagte Natasha Scotland Courcy, Vorsitzende des BILTIR-Vorstands und CEO und General Counsel bei Athene Life Re. "Durch Diskussionen über innovative Strategien, Risikomanagement und Zusammenarbeit zur Stärkung des Schutzes der Versicherungsnehmer nahmen die Teilnehmer sowohl praktische Einblicke als auch neue Energie mit nach Hause."

Neben BILTIR nahmen viele renommierte Experten aus ihren jeweiligen Fachgebieten teil, darunter Jon Pike, Versicherungsbeauftragter von Utah und Sekretär und Schatzmeister der NAIC, Gerald Gakundi, stellvertretender Geschäftsführer für Aufsicht bei der Bermuda Monetary Authority, Angus Scorgie, Leiter für aufsichtsrechtliche Regulierung und internationale Angelegenheiten/Rückversicherung bei Insurance Europe (virtuell), und viele mehr. Darüber hinaus begrüßte BILTIR den visionären Technologen Maurice Conti, der in seiner Keynote-Rede darüber sprach, wie künstliche Intelligenz genutzt werden kann, um die Lebensversicherungsbranche neu zu definieren.

Die Sitzungen befassten sich eingehend mit den Themen Auswirkungen der Langzeitversicherung auf das Wirtschaftswachstum Bermudas, das anhaltende Vertrauen in die Fähigkeit Bermudas, die Branche in Zukunft zu führen, die entscheidende Rolle der Rückversicherung bei der Stabilisierung globaler Risiken, die wachsende Bedeutung privater Kredite in der (Rück-)Versicherungslandschaft und die Frage, wie Rückversicherer dazu beitragen, die finanziellen Grundlagen für Altersvorsorge und Versicherungsgarantien zu stärken.

Zeitgleich mit der Konferenz veröffentlichte die Bermuda Monetary Authority (BMA) ihren neuesten Stresstest, in dem die Fähigkeit des langfristigen Versicherungssektors Bermudas, schweren Marktschocks standzuhalten, bewertet wurde und der an die Themen der Bermuda International Life and Annuity Conference anknüpfte. Die Ergebnisse zeigten, dass die (Rück-)Versicherer Bermudas über ausreichend Kapital verfügen, um finanziellen Belastungen standzuhalten und Risiken angemessen zu managen sie zeigen eine überwältigende Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Marktherausforderungen und -schwankungen.

Weitere Informationen über BILTIR finden Sie auf der Website. Um über die Bermuda International Life and Annuity Conference 2026 auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie der LinkedIn-Seite von BILTIR.

Über BILTIR

Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR) vertritt die Langzeitversicherer und Rückversicherer in Bermuda. Gestützt auf Bermudas über 40-jährige Geschichte in der Bereitstellung von Versicherungslösungen und an der Spitze der sich entwickelnden Langzeitversicherungsbranche vertritt BILTIR die politischen Interessen und setzt sich für den Markt und seine Mitglieder ein. Die Mitglieder von BILTIR umfassen mehr als 70 Renten-, Lebensversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie Dienstleistungsunternehmen auf der Insel. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.biltir.bm/.

