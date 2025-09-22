Trotz hoher Energiepreise, politischem Stillstand und wachsendem globalen Wettbewerbsdruck steigen Aktien und Edelmetalle - ein Paradox oder Chance für Anleger? Fragen an Volker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG."Die Lage in Kontinentaleuropa bleibt prekär", warnt der Marktexperte. Wichtige Maßnahmenpakete würden nicht umgesetzt, während andere Länder massiv in Zukunftstechnologien investieren. Besonders problematisch sei der Energiestopp bei LNG, der Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie schade. Hellmeyer kritisiert, dass Europa auf das teuerste US-LNG angewiesen sei, während günstigere, klimafreundliche Alternativen ungenutzt blieben. Der Mittelstand, …Den vollständigen Artikel lesen ...
