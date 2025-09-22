DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Schwache Autoaktien bremsen DAX

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag in einem eher impulsarmen Geschäft leichter tendiert. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 23.527 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,3 Prozent nach unten. In Mailand stieg der FTSE-MIB gegen die Tagestendenz um 0,3 Prozent, nachdem die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote Italiens von BBB auf BBB+ erhöht hatte.

Während die gestiegene Risikobereitschaft an der Wall Street zuletzt für Rekordhochs sorgte, schwappt die Euphorie weiter nicht über den Atlantik. An den US-Märkten sorgt die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank für Kauflaune, wohingegen in Europa von der EZB zunächst keine ähnlichen Maßnahmen erwartet werden. Dazu passend zog der Euro etwas an auf zuletzt 1,1777 Dollar. Am Anleihemarkt war die Tagestendenz seitwärts gerichtet.

Der mutmaßlich wichtigste Termin der Woche steht erst am Freitag auf dem Kalender, wenn der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht wird. Er gilt als das präferierte Preismaß der US-Notenbank bei der Ausrichtung ihrer Politik. Allerdings rückten die Notenbanker zuletzt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stärker in den Fokus als die Inflationsentwicklung.

Der DAX wurde gebremst von sehr schwachen Kursen im Autosektor. Auslöser war, dass der Sportwagenbauer Porsche auf die schleppende Nachfrage nach Elektroautos mit einer Anpassung seiner Produktstrategie mit neuen bzw. länger produzierten Verbrennerfahrzeugen reagiert. Porsche rechnet deswegen mit erheblichen Kosten, allein für 2025 mit etwa 3,1 Milliarden Euro. Porsche rechnet für 2025 nun damit, nur noch knapp in der Gewinnzone zu bleiben, wenn überhaupt. Volkswagen muss wegen der Neuausrichtung der Porsche-Modellpalette ebenfalls eine Milliardenbelastung verbuchen und hat deswegen die Renditeprognose für 2025 kassiert.

Porsche AG, deren schon länger beschlossener Abstieg aus dem DAX ausgerechnet am Berichtstag wirksam wurde, verloren 7,2 Prozent, Porsche Holding, die weiter dem DAX angehören, 8,2 Prozent. Die VW-Aktie knickte um 7,1 Prozent ein. BMW büßten 1,1 Prozent ein, Mercedes-Benz 1,3 Prozent.

Auf kein positives Echo am Markt stieß die um 10 Prozent erhöhte Offerte von BBVA für Sabadell. JB Capital sprach zwar von einem guten Angebot, das aber nicht gut genug sei. BBVA verloren 2,7 und Sabadell 3,9 Prozent,

Novo Nordisk reagierten negativ auf die Nachricht, dass der US-Pharmariese Pfizer mit dem Kauf von Metsera für bis zu 7,3 Milliarden Dollar in den Markt für Abnehmmittel einsteigt. Damit droht den Dänen neben Eli Lilly ein weiterer Konkurrent. Novo Nordisk gaben um 1,4 Prozent nach.

Aktien europäischer Fluggesellschaften wurden verkauft, nachdem ein Cyberangriff auf einigen der größten Flughäfen Europas zu Flugausfällen führte. IAG verloren 1,4 Prozent, ebenso Lufthansa. Air France-KLM büßten 1,2 Prozent ein.

Mit den anhaltenden gegenseitigen Angriffen im Krieg Russlands gegen die Ukraine legten Aktien von Rüstungsunternehmen zu. Rheinmetall verteuerten sich um 0,6 Prozent, Hensoldt legten um 5,9, Leonardo um 3,9, Renk um 6,2 oder Thales um 1,5 Prozent zu.

Gea und Scout24 jetzt im DAX

Neben der Porsche AG mussten am Montag auch Sartorius ihren Platz im DAX freimachen. Dem DAX gehören dafür nun Gea und Scout24 an. Gea verteuerten sich um 2,5 Prozent, Scout24 um 2,4 Prozent. Sartorius gingen 0,2 Prozent höher um.

In der zweiten Reihe wurde der beschlossene Aufstieg von Fielmann aus dem SDAX in den MDAX umgesetzt, der Kurs gab dennoch um 1,1 Prozent nach. Evotec (+0,9%) stiegen dafür in den SDAX ab. SGL Carbon müssen den SDAX verlassen, der Kurs gab um 0,6 Prozent nach.

Im TecDAX gab es ebenfalls eine Veränderung. 1&1 (-0,5%) gehören dem Index nun an, Formycon (-1,3%) nicht mehr.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.442,05 -0,3% +11,5% Stoxx-50 4.595,59 -0,0% +6,7% Stoxx-600 553,40 -0,1% +9,2% XETRA-DAX 23.527,05 -0,5% +18,7% FTSE-100 London 9.216,67 k.A. +11,7% CAC-40 Paris 7.830,11 -0,3% +6,4% AEX Amsterdam 930,62 +0,1% +5,8% ATHEX-20 Athen 5.144,33 +0,6% +43,2% BEL-20 Bruessel 4.707,56 -0,0% +10,4% BUX Budapest 99.290,14 -0,8% +26,2% OMXH-25 Helsinki 4.996,55 -0,1% +15,9% ISE NAT. 30 Istanbul 11.468,07 k.A. +14,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.601,13 -1,1% -23,0% PSI 20 Lissabon 7.719,11 +0,2% +20,8% IBEX-35 Madrid 15.082,50 -1,2% +31,6% FTSE-MIB Mailand 42.423,18 +0,3% +23,8% OBX Oslo 1.561,53 -0,1% +17,5% PX Prag 2.303,59 +0,4% +30,3% OMXS-30 Stockholm 2.647,62 +0,0% +6,6% WIG-20 Warschau 2.802,03 -0,0% +27,9% ATX Wien 4.608,87 -0,4% +26,4% SMI Zuerich 12.126,14 +0,1% +4,4% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1789 +0,4% 1,1748 1,1750 +13,4% EUR/JPY 174,19 +0,2% 173,79 173,81 +6,7% EUR/CHF 0,9349 +0,2% 0,9330 0,9344 -0,6% EUR/GBP 0,8720 -0,0% 0,8721 0,8718 +5,4% USD/JPY 147,75 -0,1% 147,92 147,91 -6,0% GBP/USD 1,3520 +0,4% 1,3469 1,3478 +7,6% USD/CNY 7,1077 +0,0% 7,1054 7,1038 -1,4% USD/CNH 7,1161 +0,0% 7,1153 7,1171 -3,0% AUS/USD 0,6596 +0,1% 0,6591 0,6595 +6,5% Bitcoin/USD 112.918,20 -2,2% 115.496,40 115.530,00 +22,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,83 61,98 -0,2% -0,15 -13,3% Brent/ICE 66,48 66,68 -0,3% -0,20 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.736,52 3.685,10 +1,4% 51,43 +40,4% Silber 43,89 43,09 +1,9% 0,80 +49,2% Platin 1.205,97 1.198,37 +0,6% 7,60 +36,9% Kupfer 4,63 4,63 -0,0% 0,00 +12,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

