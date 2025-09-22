Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) -Machen Sie sich bereit, Ihre Kalender zu markieren. Die Bühne für eine unvergessliche Saison ist bereitet, denn der Abu Dhabi Kalender bietet für die Saison 2025-2026 eine Reihe von Veranstaltungen an, die sich gegenseitig ergänzen. Von arenafüllenden Konzerten und Kulturausstellungen bis hin zu Gourmetfestivals und spannenden Sportereignissen - jeder Monat verspricht Spannung und Unterhaltung ohne Ende in der Hauptstadt.Der diesjährige Abu Dhabi-Kalender bietet ein buntes Programm mit Höhepunkten wie den NBA Abu Dhabi Games, dem Abdul Majeed Abdullah, dem Liwa International Festival und dem adrenalingeladenen F1 Abu Dhabi Grand Prix 2025. Jeden Monat gibt es etwas Neues zu entdecken - eine Saison, in der eine Veranstaltung nach der anderen für Spannung und Action sorgt.Den Anfang machen im September die Kämpfe von UAE Warriors 64, die energiegeladenes MMA in die Hauptstadt bringen. Gleichzeitig können Kulturinteressierte Mamluks erkunden: Das Erbe eines Imperiums, die wichtigste Ausstellung des Louvre Abu Dhabi in dieser Saison. Die Ausstellung, die noch bis Januar zu sehen ist, beleuchtet die Handwerkskunst einer der einflussreichsten Dynastien der islamischen Welt und ist ein kulturelles Highlight, das man unbedingt gesehen haben muss. Und für Familien sorgt der Nervenkitzel von Hot Wheels für Unterhaltung bei Fans aller Altersgruppen.Die Spannung steigt im Oktober, wenn Weltstars und regionale Legenden die Bühne betreten, von Smashing Pumpkins und Andre Rieu über Abdul Majeed Abdullah - bis hin zu Sebastian Maniscalco, der das Programm mit seinen komödiantischen Einlagen bereichert. Die NBA Abu Dhabi Games presented by ADQ kehren zusammen mit NBA District zurück, bringen Basketball-Action und spannende Fan-Momente, gefolgt von einem vollgepackten Kampfsport-Programm, das Abu Dhabi Showdown Week, UFC 321 und UFC-Zusatzveranstaltungen wie die Open Workouts, die offizielle Pressekonferenz und die feierlichen Wiegeversuche umfasst. Kulturelle Momente finden parallel zum Geschehen statt: Sheikh Zayed Festival und Bait Al Oud's Strings Concert sowie Dauerausstellungen wie Golden Ink: Eine Reise durch arabische und islamische Manuskripte, Art Here 2025 und Mohamed Ahmed Ibrahim: Two Clouds in the Night Sky, eine Einzelausstellung, die das Werk des emiratischen Pioniers Mohamed Ahmed Ibrahim würdigt, einer einflussreichen Figur in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in den VAE.Der November hält die Action am Leben und sorgt mit einem hochkarätigen Programm dafür, dass kein Wochenende unbesetzt bleibt. Konzerte von Enrique Iglesias und Travis Scott stehen im Mittelpunkt des Monats, während Feinschmecker beim Michelin Guide Food Festival Abu Dhabi, Taste of Abu Dhabi und Open Fire Food Festival in kulinarischen Genüssen schwelgen können.Zu den kulturellen Höhepunkten gehören das Traditional Handicrafts Festival, Maritime Heritage Festival, Sounds of UAE, Abu Dhabi Art und Manar Abu Dhabi, die allesamt vielfältige Erlebnisse bieten, die das Erbe, die Kultur und die Kreativität präsentieren. Das Musical "Beetlejuice" wird die Etihad Arena erobern und die Broadway-Energie auf die Bühne von Abu Dhabi bringen.Das Jahr geht mit einem Paukenschlag zu Ende: Im Dezember werden die Musiklegenden Rod Stewart und Arijit Singh die Bühnen von Abu Dhabi erhellen, begleitet von der Rückkehr der Saadiyat Nights, die mit Auftritten von Ludovico Einaudi und Lewis Capaldi, die sowohl klassische Brillanz als auch gefühlvolle Melodien in das Programm einbringen, hochkarätige Konzerte unter freiem Himmel veranstalten.Der mit Spannung erwartete F1 Abu Dhabi Grand Prix 2025 wird für Vollgas sorgen, während Festivals wie Liwa Village, ein Teil des jährlichen Liwa International Festival und Mother of the Nation die Region Al Dhafra, Al Ain und Abu Dhabi City in Zentren für Live-Musik, energiegeladene Abenteuer und familienfreundliche Aktivitäten verwandeln.Und das ist erst der Anfang - im Laufe der Saison 2025-2026 werden noch weitere Festivals, Live-Erlebnisse und Veranstaltungen angekündigt. Um nichts zu verpassen, sollten Sie den Abu Dhabi Kalender im Auge behalten, der Sie über alle Veranstaltungen im Emirat informiert.Entdecken Sie noch heute mehr auf Abu Dhabi Kalender (https://visitabudhabi.ae/en/events) .Informationen zum Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi:Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.Die Vision des DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae/