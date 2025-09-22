EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.09.2025 / 19:15 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

22. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 wurden insgesamt 1.992.845 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 15.09.2025 48.603 38,4024 1.866.471,85 Xetra 15.09.2025 54.765 38,3838 2.102.088,81 CBOE Europe (CEUX) 15.09.2025 8.619 38,3863 330.851,52 Turquoise Europe (TQEX) 15.09.2025 8.676 38,4015 333.171,41 Aquis Europe (AQEU) 16.09.2025 295.048 38,2090 11.273.489,03 Xetra 16.09.2025 192.158 38,2438 7.348.852,12 CBOE Europe (CEUX) 16.09.2025 27.035 38,2455 1.033.967,09 Turquoise Europe (TQEX) 16.09.2025 40.015 38,1573 1.526.864,36 Aquis Europe (AQEU) 17.09.2025 215.580 38,2405 8.243.886,99 Xetra 17.09.2025 139.952 38,2311 5.350.518,91 CBOE Europe (CEUX) 17.09.2025 24.301 38,2358 929.168,18 Turquoise Europe (TQEX) 17.09.2025 19.250 38,2397 736.114,23 Aquis Europe (AQEU) 18.09.2025 167.626 38,1940 6.402.307,44 Xetra 18.09.2025 149.742 38,2041 5.720.758,34 CBOE Europe (CEUX) 18.09.2025 21.428 38,1980 818.506,74 Turquoise Europe (TQEX) 18.09.2025 14.694 38,2027 561.350,47 Aquis Europe (AQEU) 19.09.2025 300.051 37,8610 11.360.230,91 Xetra 19.09.2025 202.435 37,8775 7.667.731,71 CBOE Europe (CEUX) 19.09.2025 28.184 37,8882 1.067.841,03 Turquoise Europe (TQEX) 19.09.2025 34.683 37,8182 1.311.648,63 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 1.992.845

38,1293 75.985.819,77



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.832.691 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

