© Foto: Sina Schuldt - dpaDie Volkswirte der Deutschen Bank rechnen ab sofort mit einem spürbaren Aufschwung - und für 2026 sogar mit einem deutlich stärkeren Wachstum als es Wirtschaftsforscher bislang prognostizieren.Die deutsche Wirtschaft steht nach Jahren der Stagnation offenbar vor einem Wendepunkt. Bereits ab diesem Herbst ist mit spürbaren Impulsen für Konjunktur und Investitionen - getragen von steigenden Realeinkommen, Sonderabschreibungen für Unternehmen und dem Anlaufen neuer staatlicher Ausgabenprogramme - zu rechnen, zeigen sich Volkswirte der Deutschen Bank in einer neuen Studie optimistisch. Besonders vielversprechend fällt der Blick nach vorn aus: Für das Jahr 2026 prognostizieren die Experten ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE