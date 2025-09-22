Bitcoin-Prognose: Was sagen die Daten über die Korrektur-Dauer?

Viele Kryptoinvestoren wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden böse erwischt, als es zu einer der größten Liquidierungen in der Geschichte der Kryptoindustrie gekommen ist. Welche Ereignisse dem zugrunde liegen, welche dem entgegenstehen und worauf sich die Anleger in nächster Zeit einstellen sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Trotz erhöhter Liquidität bleiben die Bitcoin-Investoren ängstlich

Noch in der vergangenen Woche hat das neue Fed-Mitglieder Miran in einem Fox-Interview die disinflationären Effekte durch die niedrigere Immigration angesprochen. Zudem schätzt er die Zinspolitik zu restriktiv ein, weshalb er den Rest zu schnelleren Zinssenkungen überreden will, auch weil die Zölle weniger inflationär seien.

Geopolitisch werden sich US-Gesetzgeber mit dem chinesischen Verteidigungsminister treffen. Ebenfalls finden Gespräche zwischen dem indischen Handelsminister und den USA bezüglich des Handelskonfliktes statt. Außerdem ruft der venezolanische Präsident zu einer Deeskalation mit den USA auf, nachdem zuletzt Russland zur Hilfe geholt wurde. Putin warnt derweilen, dass die strategische Stabilität gefährdet sei und fordert Abrüstungen.

Während die US-Aktienmärkte immer stärker gestiegen sind und zuletzt noch neue Allzeithochs ausgebildet haben, hat sich das prognostizierte KGV nicht in demselben Maße entwickelt und liegt derzeit bei 31. Ebenso fällt das BIP in der Regel zusammen mit dem Dreimonatsdurchschnitt der Non-Farm Payrolls, sodass mit einer Abnahme zu rechnen ist.

Die Aktien sind hingegen schon vorausgelaufen und haben eine besonders positive Zukunft eingepreist. Zeitgleich hat aber auch der Optimismus bezüglich der KIs etwas abgenommen, da sie lauter einer Studie die Profitabilität von Unternehmen nur unwesentlich verbessert haben. Zudem positionieren sich die Großanleger bei den Futures der riskanteren Aktien des Russell 2000 immer bärischer, was auf eine Risko-off-Stimmung hindeutet.

Bitcoin-Kurs erlebt steile Korrektur unter wichtigen Widerstand

Am heutigen Tage erfolgte die größte Liquidierung von Bitcoin-Long-Positionen seit mindestens Ende März dieses Jahres im Umfang von 1,54 Mrd. USD. Aber auch die Alts konnten trotz der Altcoin-Saison häufig nur niedrigere Hochs als in anderen Zyklen ausbauen. Das Sentiment befindet sich derweilen laut dem Crypto Fear & Greed Index in der Angstzone.

Ein Grund dafür könnte die Abkehr von meist auf Spekulationen von künftigen Adoptionen getriebenen Kursensein. Denn stattdessen geht man nun verstärkt zu einem nachhaltigeren Ansatz über, welcher auf der Profitabilität basiert. Schließlich wird inzwischen die Mainstreamadaption von den Onchain-Daten gespiegelt.

Bitcoin-Gebühren-Einnahmen | Quelle: DeFiLlama

Bitcoin erzielte allerdings über die vergangenen 24 Stunden nur einen Umsatz von 334.886 USD, während es bei Tron 853.762 USD, bei Ethereum 179.629 USD und bei Solana 162.760 USD waren. Inklusive MEV-Trinkgelder erreichte BSC 1,3 Mio. USD, Ethereum 1,27 Mio. USD und Solana 1,24 Mio. USD. Demnach schneidet Bitcoin für seine Bewertung sehr schlecht ab.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit wichtig

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Oktober lieg laut den Fed Fund Futures derweilen bei 89,8 %. Somit kann wieder weitere Liquidität in den Markt strömen, die sich in der Regel in einer Assetpreisinflation bemerkbar macht. Hinzu kommen weitere Zentralbank, welche mehr Liquidität in die Märkte treiben.

Ebenfalls Hoffnung kann der Kontraindikator Jim Cramer geben, nach dessen Ansicht die Investoren nun bei Gold, Kryptowährungen und unprofitablen Aktien eine Pause einlegen sollten. Aber auch einige Krypto-Experten wie Ansem von Poppe stellen sich indessen auf eine Korrektur ein.

In diese Woche stehen noch einige wichtige Termine an. So werden sich etwa 18 Fed-Mitglieder über die aktuelle wirtschaftliche Lage äußern. Heute sind es 5, am 23. September 3, an 24. 1, am 25. 7 und am 26. 2. Zudem werden US-Einkaufsmanagerindex, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, PCE, BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Einzelhandelsbestände, Inflationserwartungen, Verbrauchervertrauen und mehr veröffentlicht.

Außerdem hat Dennis Porter, der Mitbegründer des Satoshi Act Fund und Krypto-Lobbyist, angekündigt, dass am Dienstag eine wichtige Nachricht bezüglich der Regulierung von Bitcoin veröffentlicht wird, was sehr bullisch sein kann, insbesondere aufgrund der Eigeninteressen der US-Regierung für Kryptos.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Bis Monatsende sind Verluste bis auf 105.738 USD möglich, die bis 100.683 USD gehen könnten. Ab Mitte Oktober dürfte die Saisonalität unterstützen und bis Jahresende neue Allzeithochs von 150.000 bis 250.000 USD möglich machen - speziell bei einer positiven Entwicklung des Aktienmarktes, weiteren Zinnsenkungen und der Streichung der Zölle.

Langfristig dürfte die Adoption von Bitcoin weiter voranschreiten. Nach einer Harward-Studie über die Vorteile einer Bitcoin-Allokation für Zentralbanken erwarten nun auch die Analysten der Deutschen Bank, dass bis zum Jahr 2030 BTC neben Gold in den Portfolios der Zentralbanken auftauchen wird, weil auch die Volatilität abnimmt.

Außerdem rechnen viele damit, dass die neuartige Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper die Adoption von BTC noch einmal beflügeln wird. Denn die Solana-Entwickler können einfach ihre dApps in das Ökosystem migrieren, welches die Anwendungsschicht über die SVM und das Settlement über die Bitcoin-Basischain abwickelt. Nur noch für kurze Zeit ist der Coin in einem der erfolgreichsten Presales des Jahres verfügbar.

