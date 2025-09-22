Polygon dominiert Blockchain-Aktivität vor Solana und Ethereum

Der Kryptomarkt startet heute deutlich schwächer in die neue Handelswoche. Zum Wochenauftakt kommt es zu einem scharfen Rücksetzer: Bitcoin verliert rund 2,5 Prozent und zieht damit den gesamten Markt mit nach unten. Besonders stark trifft es die Altcoins. Ethereum notiert mit einem Minus von etwa sieben Prozent deutlich im roten Bereich, während Solana ebenfalls rund sieben Prozent abgibt. In einer solchen Phase lohnt es sich, den Blick verstärkt auf fundamentale Daten zu richten. Wer die jüngste Aktivität in den vergangenen Monaten genauer betrachtet, erkennt, dass weder Solana noch Ethereum bei einer wichtigen Metrik dominieren - vielmehr sorgt eine andere Blockchain aktuell für die größte Überraschung.

Polygon überholt die Konkurrenz bei Nutzeraktivität

Die jüngste Analyse von Artemis zeigt eine überraschende Entwicklung im Kryptomarkt. Während Ethereum und Solana traditionell als führende Netzwerke für dezentrale Anwendungen und Finanzaktivitäten gelten, verzeichnet Polygon aktuell die höhere Nutzeraktivität. Das Ergebnis überrascht, da Polygon beim zirkulierenden Stablecoin-Volumen deutlich kleiner ist als seine Konkurrenten. Dennoch gelingt es dem Netzwerk, eine Dynamik zu erzeugen, die sich insbesondere in der Zahl aktiver Adressen widerspiegelt.

Laut den Daten von Artemis erreichte Polygon im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 1,27 Millionen monatlich aktive Wallets - mehr als Ethereum und Solana zusammen. Entscheidend ist dabei nicht das absolute Stablecoin-Volumen, sondern die breite Nutzung im Alltag. Während Ethereum und Solana ein gemeinsames Stablecoin-Supply von über 174 Milliarden US-Dollar aufweisen, kommt Polygon auf lediglich 2,9 Milliarden US-Dollar. Dennoch ist der relative Aktivitätsgrad hier wesentlich höher.

Polygon etabliert sich als Zahlungsblockchain

Der Grund liegt in der klaren Positionierung: Polygon hat sich als Blockchain für Zahlungen etabliert. Niedrige Gebühren, eine um 33 Prozent gesteigerte Blockkapazität und die Einführung von omnichain-fähigem USDT (USDT0) machen das Netzwerk besonders attraktiv für Transaktionen im Bereich unter 100 US-Dollar. Dadurch ist Polygon in vielen Märkten, insbesondere in Lateinamerika, zur bevorzugten Plattform für Peer-to-Peer-Zahlungen geworden.

Allein im August 2025 wurden über Anbieter wie Revolut, BlindPay und Avenia Pay mehr als 582 Millionen US-Dollar an Volumen abgewickelt. In ganz Lateinamerika lag das Stablecoin-Transaktionsvolumen auf Polygon im laufenden Jahr bereits bei über einer Milliarde US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt, dass Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zunehmend wichtiger werden als reine Marktkapitalisierung. Polygon demonstriert damit, dass Skalierung über Alltagstauglichkeit zu echten Wettbewerbsvorteilen führen kann.

Bitcoin Hyper sammelt über 17,5 Millionen im Presale

Bitcoin Hyper will die bisher eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin erweitern und setzt dafür auf eine Layer-2-Struktur. Das Ziel ist es, Bitcoin über klassische Transaktionen hinaus als Basis für komplexere Anwendungen zu etablieren. Mit Funktionen wie Staking, Lending und dezentralen Märkten nähert sich das Projekt stärker den Möglichkeiten, die Ethereum und Solana im DeFi-Bereich bieten. Damit soll Bitcoin langfristig mehr Programmierbarkeit und Flexibilität erhalten, ohne seine Sicherheit als Grundpfeiler aufzugeben.

Die Rolle von Bitcoin als digitales Gold gilt seit Jahren als gefestigt. Dennoch stand die größte Kryptowährung stets vor einer Hürde: fehlende Vielseitigkeit. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt bringt ein Konzept, das den stabilen Kern des Bitcoin-Netzwerks mit der Innovationskraft moderner Smart-Contract-Plattformen kombiniert. Dass dieses Vorhaben auf Interesse stößt, zeigt die Finanzierung: Der Presale hat inzwischen über 17,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein zentrales Element ist die Integration der Solana Virtual Machine, damit wird es möglich, bestehende Anwendungen ohne tiefgreifende Anpassungen auch auf Bitcoin Hyper auszuführen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.